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İntihar Girişimini Çay İçerek İzlediler
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İNTİHAR GİRİŞİMİNİ ÇAY İÇEREK İZLEDİLER


İntihar Girişimini Çay İçerek İzlediler
Tarih : 06 Ağustos 2017, 10:50
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Adana'da eşi tarafından terk edilince otoban köprüsüne çıkıp intihar etmek isteyen 34 yaşındaki Mehmet Y.'yi kafeteryada oturanlar çay içerek izledi.

Olay, merkez Seyhan İlçesi'ndeki Dilberler Sekisi Mevkii'ndeki otoban köprüsünde meydana geldi. Mehmet Y., eşi M.A.Y. tarafından terk edildi. Tüm çabalarına rağmen eşiyle barışamayan Mehmet Y. aldığı alkolün etkisiyle otoban köprüsüne çıktı. Elindeki jileyle kendine zarar veren bu kişiyi görenler polise haber verdi. Gelen polisler Mehmet Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Bu esnada Seyhan Nehri kıyısında bulunan bir kafeteryada oturanlar çay içerek intihar girişiminde bulunan Mehmet Yılmaz'yi izledi. Gülerek olayı izleyenlerden bazıları içtikleri çayları içki kadehleri gibi havaya kaldırdı. Vücudu kanlar içinde kalan adam, bir süre sonra ikna edilerek demir korkuluklarından indirildi. Mehmet Y., ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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