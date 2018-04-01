Siirt'teki Hain Saldırıda Yaralanan Mehmetçik Şehit Düştü
Aradaki Adam Yöntemiyle 100 Milyon Liralık Vurgun
Güvenlik Kamerasına Aldırmadı, Bütün Apartmanı Soydu!
O Anlar Kamerada! 5. Kattaki İşçiler Ölümle Dans Etti!
İki Otomobil Çarpıştı, Biri Alt Geçit Merdivenlerine Düştü! 5 Yaralı
İntihara Sürükleyen Yüksek Faizci Tefecilere Şafak Operasyonu
Hakkari Şehitlerinin Kardeşleri Birbirleriyle Evlendi
Çiftlik Bank Tipi Vurgunlara Bakanlıktan Darbe! Erkenden Uyaracak
Kalbi Dayanmadı, Annesinden 6 Saat Sonra Öldü
Paylaşımlara Dikkat! Vize Başvurusunda Sosyal Medya Geçmişi İstenecek
İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Kavga: 1 Polis Ağır Yaralı
Tem'de Çevik Kuvvet Minibüsü Yan Yattı, Yaralılar Var
Nihat, Seda'yı Şimdi De Selin Ciğerci Videosuyla Vurdu!
Bülent Ersoy Hastaneye Kaldırıldı!
İtfaiye, Ambulans, Polis! Artık Hepsine Tek Numaradan Ulaşılacak!
Vatan Caddesi'nde Siyahi Kadın Çocuklarını Yolun Ortasına Bırakıp Kaçtı
Gerçek Ortaya Çıktı! İnsan Hakları Levhası Sökülmemiş, Çalınmış
Abd'nin Gönderme Kararı Aldığı Rus Diplomatlar Washington Büyükelçiliği'nden Ayrıldı
Galatasaray'da Dursun Özbek İbra Edildi
Bakan Soylu, Yüksekova'da Askeri Üs Bölgelerini Ziyaret Etti

İntihara sürükleyen yüksek faizci tefecilere şafak operasyonu

İNTİHARA SÜRÜKLEYEN YÜKSEK FAİZCİ TEFECİLERE ŞAFAK OPERASYONU

Adana'nın Karataş ilçesinde tefeci oldukları ileri sürülerek gözaltına alınan 17 kişiden 12'si tutuklandı. Çetenin yüksek faizler nedeniyle borçlarını ödeyemeyen mağdurların mallarına el koyduğu ortaya çıktı.

Tarih : 01 Nisan 2018, 10:30
Puan Ver : İntihara Sürükleyen Yüksek Faizci Tefecilere Şafak Operasyonu(8/10)4

Adana'nın Karataş ilçesinde tefeci oldukları ileri sürülerek gözaltına alınan 17 kişiden 12'si tutuklandı.

Karataş'ta bir kişi savcılığa başvurarak, maddi olarak zor durumda olduğu için tefecilerden borç para aldığını ancak aylık yüzde 10 faiz uyguladıkları için bir türlü ana parayı ödeyemediğini, sürekli faiz ödediğini, bu nedenle daha da zor durumda olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.

70 BİN LİRA İÇİN TÜM MAL VARLIĞINA EL KOYMUŞLAR

Bunun üzerine Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat vererek konunun araştırılmasını istedi. Polis, Karataş ilçesinde 6 aylık bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın sonunda yaklaşık 40 şahsın tefecilerin ağına düşerek bunlardan ayda yüzde 10 faizle para aldıkları belirlendi. Ayrıca zanlıların para verdikleri şahısların ödeme yapmaması halinde zorla senet imzalatıp mal varlıklarına el koyup kendi üzerine geçirdikleri öğrenildi. Bir müteahhidin tefeciden 70 bin lira para aldığı, ödeyemediği için evleri ve arsalarına zanlıların el koyduğu, müteahhidin bu nedenle intihar girişiminde bulunduğu da belirlendi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON YAPILDI

Tefecilerden para alan çiftçi ve esnafın korkusundan polise gidemediği de öğrenildi. Polis bu tespitlerin ardından bir hafta önce şafak vakti Karataş'ta 20 adrese operasyon yaptı. 17 kişiyi gözaltına alan polis zanlıları bir hafta boyunca sorguladı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erol Ş., Ali Ş., İbrahim E., Hakan T., Özkan T., Yusuf E., Ersoy K., Yalçın K., Fevzi A., Aytaç T., Hikmet K. ile Hasan M. tutuklandı. Diğer 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İntihara  Sürükleyen  Yüksek  Faizci  Tefecilere  Şafak  Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER