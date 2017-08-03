Gaziantep'te intihar etmek üzere bir otoparkın 4'üncü katına çıkan Yunus G., psikolog tarafından ikna edilerek aşağı indi ve eşinin önünde diz çökerek özür diledi.

Gaziantep'te intihar etmek üzere bir otoparkın 4'üncü katına çıkan 3 çocuk babası Yunus G., psikolog tarafından ikna edildi. İntihardan vazgeçip çıktığı binadan aşağı inen Yunus G., eşinin önünde diz çökerek özür diledi.

3 ÇOCUK BABASI ADAM OTOPARKTA İNTİHAR ETMEYE KALKIŞTI

Olay, bugün öğle saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan bir otoparkta yaşandı. Otoparkın 4'üncü katından aşağıya sarkan vatandaşı görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri şahsın bulunduğu bölgeye branda açarken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

İNTİHARDAN VAZGEÇİP EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Olay yerine çağrılan psikolog ve polis ekiplerince yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonrası intihar etmekten vazgeçen 34 yaşındaki 3 çocuk babası Yunus G., kendisini gözyaşları içerisinde izleyen eşi N.G.'nin önünde diz çökerek özür diledi. İntihar teşebbüsünde bulunan Yunus G.'yi, yüze yakın vatandaş kaldırımlarda oturarak izledi, bazıları da cep telefonlarıyla kameraya aldı.

Kaynak: haberinburada