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ios 11 ile birlikte wi-fi şifresi istemek tarihe karışıyor

İOS 11 İLE BİRLİKTE Wİ-Fİ ŞİFRESİ İSTEMEK TARİHE KARIŞIYOR

Günümüz akıllı telefon kullanıcılarının en büyük problemlerinden biri Wi-Fi'ye bağlanmak.

Tarih : 08 Haziran 2017, 09:46
Puan Ver : İos 11 İle Birlikte Wi-Fi Şifresi İstemek Tarihe Karışıyor(8/10)6


Günümüz akıllı telefon kullanıcılarının en büyük problemlerinden biri Wi-Fi'ye bağlanmak. Örneğin bir arkadaşınızın evine gittiğinizde veya herhangi bir mekanda internete bağlanmak istediğinizde içerisinde bol bol büyük ve küçük harflerin serpiştirildiği, bu da yetmezmiş gibi rakamların da dahil olduğu şifreler karşımıza çıkıyor. Bu şifreleri yazayım derken en ufak bir hata yapıldığında en başa dönülüyor ve bu da hem insanı sinir ediyor hem de zaman kaybına neden oluyor. iOS 11 ile gelen yeni özellik sayesinde tüm bu eziyetler sona eriyor.



Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle iOS 11 yüklü iki adet iPhone gerekiyor. Şifreye gereksinim duyan cihaz halihazırda şifreyi barındıran telefona yaklaştırılıyor ve karşı tarafa şifre isteği gönderiliyor. Şifre sahibi cihazdan gerekli onay alındığında ise diğer cihaz internete bağlanmış oluyor. Şifre paylaşılan kişi gerçekten şifreyi göremediği için güvenlik konusunda bir sorun yaşanmıyor. Ayrıca izinsiz şekilde ağa bağlanmak mümkün olmadığı için de korkacak bir durum oluşmuyor.



iOS 11'de bunun gibi birçok irili ufaklı yenilikler bulunuyor. Önümüzdeki beta sürümlerinde bu özelliklerin gelişmesi, yeni özelliklerin gelmesi ve hataların giderilmesi bekleniyor. Son sürümde hangi özelliklerin bizlerle beraber olacağını ise bekleyip hep birlikte göreceğiz.



 



kaynak:log








Etiketler: İos  11  İle  Birlikte  Wi-Fi  Şifresi  İstemek  Tarihe  Karışıyor    haber

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