

Apple'ın mobil işletim sisteminin en son sürümü iOS 11, WWDC 2017'de tanıtıldı. Güncelleme, piyasadaki iPhone ve iPad'lere bir dizi yeni özellik ekliyor.







Ancak iOS 11'in ilgisinden nasiplenen cihazlar, piyasadaki iPhone ve iPad'lerden ibaret değil. iOS 11'in sonbahardaki çıkış tarihi, beklenen iPhone 8'in çıkış tarihiyle eşleşiyor. Peki iOS 11, iPhone 8 hakkında ne gibi ipuçları veriyor?







Apple, WWDC 2017'deki tanıtımında makine öğreniminden sıkça bahsetti. Buradan iPhone 8'in etrafımızda olup bitenleri ve yaptıklarımızı daha iyi anlayıp, bize hatırlatıcılar ve daha isabetli öneriler sunacağı sonucu çıkarılabilir.







Firma, JPEG yerine iki kat daha iyi sıkıştırma ve daha iyi düşük ışık performansı sunan HEIF formatına geçiyor. Buradan iPhone 8'in daha iyi bir kamerayla geleceğini ve büyük resimleri depolamakta sorun yaşamayacağını anlıyoruz. HEIF'in nasıl çalıştığını ve nelerle uyumlu olduğunu ise şimdilik bilmiyoruz.







iOS 11, iki kat daha iyi sıkıştırmayı sadece fotoğraflara değil, videolara da getiriyor. Bunun sonucu olarak iPhone 8'in arka kamerasının daha yüksek kalitede video kaydetmesini bekleyebilirsiniz.



















kaynak:chip