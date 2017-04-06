Mobil işletim sistemlerinin güvenliği sorgulanmaya devam ediyor, sonra olarak güvenlik açısından en iyi işletim sistemi olarak görülen iOS'ta kritik bir güvenlik açığı tespit edildi.



Mobil işletim sistemlerinin güvenliği sorgulanmaya devam ediyor, sonra olarak güvenlik açısından en iyi işletim sistemi olarak görülen iOS'ta kritik bir güvenlik açığı tespit edildi.



Her ne kadar en güvenli işletim sistemi unvanını iOSelinde barındırsa da zaman zaman önemli güvenlik açıkları ile karşı karşıya kalıyor. Hatta bu güvenlik konusundaki güven Apple‘ın son zamanlardaki en büyük düşmanı olarak görülen ABD başkanıDonald Trump‘ın iOs işletim sistemli iPhone‘a geçmesi ile pekişmişti. Son gelen haberlere göre yeni belirlenen güvenlik açığından kimsenin etkilenmediği belirtiliyor. Ayrıca yapılan güncelleme ile beraber güvenlik açığı ise kapatılmış durumda.



Bu güvenlik açığının yer aldığı sürüm ise ios 10.2 İşletim sisteminde yer aldığı belirtildi. Söz konusu açık da iOS 10.3 güncellemesi ile beraber ortadan kaldırılmış durumda. Bu bilgiler Forbes'ten yapılan açıklama ile bu açığı kapattığı ve artık böyle bir sorunun kalmadığı ifade ediliyor.



Açık olduğu ile ilgili kaynakBlack Hat Asiakonferansında konuşma yapan Marco Grassi tarafub iPhone'ların çok kolay bir şekilde hacklenebileceğini açıkladı: “Kurbanın sadece bir Wi-Fi ağına bağlanması yeterli. Hackerlar ağ bağlantısı üzerinden cihazdaki tüm kullanıcı bilgilerine kolaylıkla erişebilir. Uzaktan erişim olduğu için kurban hacklendiğinin farkında bile olmaz.” Aslında her zaman için şifresiz ağlara bağlanmanın ne kadar tehlikeli olduğu belirtiliyor. Her ihtimale karşı siz de hangi işletim sistemli hangi telefonu kullanıyor olursanız olun bilmediğiniz şifresiz wi-fi ağlarından uzak durmaya çalışın.



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