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ipek tanrıyar, iftarda baygınlık geçirdi

İPEK TANRIYAR, İFTARDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in ev sahipliğinde, diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları için her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftarda, “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizide Nil karakterini canlandıran Tuğba Melis Türk ve İpek Tanrıyar hastaları yalnız bırakmadı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 13:27
Puan Ver : İpek Tanrıyar, İftarda Baygınlık Geçirdi(5/10)7


Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in ev sahipliğinde, diyaliz tedavisi gören böbrek hastaları için her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftarda, “Fazilet Hanım ve Kızları” adlı dizide Nil karakterini canlandıran Tuğba Melis Türk ve İpek Tanrıyar hastaları yalnız bırakmadı. Hastalarla birlikte iftar açan ünlü isimlere teşekkür eden Vakıf Başkanı Timur Erk, ”'Hastalarımızın kimi 20 kimi ise 25 yıldır diyalize giren hastalar. Biz kocaman bir aileyiz. Hayat diyalizde akınca bazı şeyler daha da önem kazanıyor.



Sevgili İpek uzun yıllardır diyaliz hastalarımızdan ilgisini, desteğini esirgemez, Sevgili Melis de 5 yıldır büyük bir özveriye vakfımızın tam destekçisi. Hatta bugün, hastalarımızla olabilmek için setten izin alıp aramızda katıldı. Kıymetli destekleri için yürekten teşekkür ediyorum dedi. Tuğba Melis Türk'ün annesine doğum günü sürprizi Hem hastalarla birlikte olup, hem de annesini doğum gününde yalnız bırakmak istemediği için iftara annesiyle katıldığını söyleyen Tuğba Melis Türk'e Vakıf yetkilileri pasta ile sürpriz yaptı. Oruçların açılmasının ardından tek tek masaları dolaşarak hastalarla sohbet edip, fotoğraf çektiren ünlü oyuncu ve annesi, pasta sürprizi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.



Doğum günü pastasını diyaliz hastalarının alkışları eşliğinde kesen Metanet Türk, “Kızımla gurur duyuyorum, hayatımın en anlamlı doğum gününe vesile oldu, sizler gibi güzel insanlarla yeni bir yıla başladım” diyerek duygularını dile getirdi. Keyifli başlayan iftar organizasyonunda; orucunu hastalarla birlikte açan İpek Tanıryar, bir çoğunu uzun yıllardır tanıdığı diyaliz hastalarıyla tek tek ilgilendi. Masaları dolaşarak hastalarla sohbet eden Tanrıyar'ın gözü 10 yıldır tanıdığı genç bir diyaliz hastasını aradı. Masada oturanlara, “nerde benim kızgın dostum diyerek, genç arkadaşını soran Tanrıyar, “Onu kaybettik, artık hayatta değil” cevabını alınca, göz yaşları içinde baygınlık geçirdi. Hastalara eşlik eden hemşirenin müdahalesi ile kendine gelen Tanrıyar'ı Vakıf Başkanı Timur Erk teselli etti.



 



kaynak:kayseritempo








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