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iphone 7'nin hoparlörüne kaçan su nasıl temizlenir?

İPHONE 7'NİN HOPARLÖRÜNE KAÇAN SU NASIL TEMİZLENİR?

Bir Reddit kullanıcısının bulduğu çözüm ile iPhone 7'nin hoparlörüne kaçan su kolaylıkla temizlenebiliyor.

Tarih : 10 Aralık 2016, 14:14
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Son dönemde çıkan akıllı cihazların çoğunda suya dayanıklılık özelliği bulunuyor. Buna Apple'ın Apple Watch 2 ve iPhone 7 serisi de dahil. Yalnız şöyle bir sıkıntı var ki hoparlör suyla temas ettiğinde cihazın ses performansı düşüyor ve dışarıya boğuk bir ses veriyor. Apple Watch Series 2'de ise hoparlöre giren suyu dışarı atma özelliği bulunurken iPhone 7‘de bu özellik ne yazık ki bulunmuyor.



Reddit'te PointlessPankcake isimli kullanıcı da aynı sorundan muzdarip olsa gerek bulduğu çözüm ile iPhone 7'sinin hoparlörüne kaçan suyu, yine hoparlörün kendisini kullanarak tahliye edebiliyor. Bulduğu Sonic isimli iPhone uygulama, istenen frekanslarda sesler üretilmesini sağlıyor. Böylece hoparlöre giren suyun dışarı atılıyor.



Eğer sizde iPhone 7'nizin hoparlöründeki suyu dışarı atmak istiyorsanız uygulamayı buradan indirip deneyebilirsiniz.



 



kaynak:milliyet








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