Apple Watchos 4 700 Milyon Egzersizi Takip Edecek
10 Yaşındaki Ceylin'in Ölümüyle İlgili Flaş Gelişme!
Snapchat'ten Yepyeni Bir Akıllı Gözlük Daha!
İphone 8 Modeli 3D Derinlik Algılama Sensörü Olan...
Toyota, 2017 Yılının En Değerli Otomobil Markası Seçildi
Kılıçdaroğlu: Bu Kararın Altında Kalacaklar
Deniz Seki Hapishane Sürecini Anlattı
Arda'nın Rekorunu Kırdı
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
Günlük Aspirin Kullanımı Öldürüyor
Dolar Kaç Lira Oldu?
Erzurum'da Çatışma: 5 Terörist Öldürüldü
Pkk'nın Elebaşlarına Operasyon
Fetö'den En Kritik Yerlere 5 Bin Hain
Kulp'a Bağlı 25 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Yaş Öncesi Tsk'da Çok Kritik Değişiklik
Ankara Valiliği'nden Chp Yürüyüşü İle İlgili Flaş Açıklama
Malezya'da Bir Uçak Radardan Kayboldu
Parfüm Güneş Yanıklarına Neden Olabilir
Ikby'deki Siyasi Krizde Çözüm Arayışları

iphone 8 modeli 3d derinlik algılama sensörü olan...

İPHONE 8 MODELİ 3D DERİNLİK ALGILAMA SENSÖRÜ OLAN...

Apple'ın 10.yılına özel olarak üstün özelliklerle kullanıcılarına sunmayı planladığı iPhone 8 modeli ile ilgili özellikler bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. iPhone tedarikçi firmalarından birisi tarafından sızdırılan yeni özellik ile iPhone 8 modeli kamera alanında devrim yapacak gibi görünüyor.

Tarih : 15 Haziran 2017, 09:43
Puan Ver : İphone 8 Modeli 3D Derinlik Algılama Sensörü Olan...(7/10)4


Bugüne kadar Apple'ın ürünleri ile ilgili tahminleri ile ünlenen KGI Security analisti Ming-Chi Kuo bilindiği üzere geçtiğimiz Şubat ayında iPhone 8 modeli ile ilgili bir iddia ortaya atmıştı. Kuo'ya göre Apple'ın 10. yıl ürünü olacak olan iPhone 8 modeli 3D derinlik algılama özelliği olan kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacağı düşünülürken aradan geçen 4 ay sonrasında bugün Apple'ın ürün tedarikçilerinden olan Largan Precision'ın Nikkei aracılığıyla verdiği haberle bu özellik doğrulanmış oldu.




iPhone 8 modelinin 5.8inç OLED ekran ile geliştirildiği hemen hemen kesinleşirken ürüne ait diğer özellikler de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Apple'ın tedarikçilerinden Largan Precision, bu Haziran ayı itibariyle Apple'a 3D derinlik algılayıcı sensörlü lensler gönderdiklerini belirtti.


Bu durumla birlikte daha önce Ming-Chi Kuo'nun iddiaları birleştiğinde iPhone 8 modelinin bu özelliği kullanıcısına sunacağı yüksek ihtimal olarak değerlendirildi. 3D derinlik algılayıcı sensörlerin iPhone 8 kullanıcılarına yüz tanıma özelliği ile akıllı telefonlarının kilitlerini açabilmesini sağlayacak.




Bu sensörler sayesinde cihazın önünde bulunan objelerin derinlik haritasını hesaplamak adına RGB kamera sensörleriyle birlikte kızıl ötesi lazer sistemleri birleştirilecek. Daha önce Kuo tarafından ortaya atılan 3D sensörlü kamera iddiası, Largan CEO'sunun yaptığı açıklama ile daha güçlü olarak kendisini gösterdi. Büyük ihtimalle Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 8 modelinde bu özellik kullanıcılara sunulacak.


 


 


 


kaynak:teknogündem





 







Etiketler: İphone  8  Modeli  3D  Derinlik  Algılama  Sensörü  Olan    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER