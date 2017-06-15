Apple'ın 10.yılına özel olarak üstün özelliklerle kullanıcılarına sunmayı planladığı iPhone 8 modeli ile ilgili özellikler bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. iPhone tedarikçi firmalarından birisi tarafından sızdırılan yeni özellik ile iPhone 8 modeli kamera alanında devrim yapacak gibi görünüyor.



Bugüne kadar Apple'ın ürünleri ile ilgili tahminleri ile ünlenen KGI Security analisti Ming-Chi Kuo bilindiği üzere geçtiğimiz Şubat ayında iPhone 8 modeli ile ilgili bir iddia ortaya atmıştı. Kuo'ya göre Apple'ın 10. yıl ürünü olacak olan iPhone 8 modeli 3D derinlik algılama özelliği olan kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacağı düşünülürken aradan geçen 4 ay sonrasında bugün Apple'ın ürün tedarikçilerinden olan Largan Precision'ın Nikkei aracılığıyla verdiği haberle bu özellik doğrulanmış oldu.







iPhone 8 modelinin 5.8inç OLED ekran ile geliştirildiği hemen hemen kesinleşirken ürüne ait diğer özellikler de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Apple'ın tedarikçilerinden Largan Precision, bu Haziran ayı itibariyle Apple'a 3D derinlik algılayıcı sensörlü lensler gönderdiklerini belirtti.



Bu durumla birlikte daha önce Ming-Chi Kuo'nun iddiaları birleştiğinde iPhone 8 modelinin bu özelliği kullanıcısına sunacağı yüksek ihtimal olarak değerlendirildi. 3D derinlik algılayıcı sensörlerin iPhone 8 kullanıcılarına yüz tanıma özelliği ile akıllı telefonlarının kilitlerini açabilmesini sağlayacak.







Bu sensörler sayesinde cihazın önünde bulunan objelerin derinlik haritasını hesaplamak adına RGB kamera sensörleriyle birlikte kızıl ötesi lazer sistemleri birleştirilecek. Daha önce Kuo tarafından ortaya atılan 3D sensörlü kamera iddiası, Largan CEO'sunun yaptığı açıklama ile daha güçlü olarak kendisini gösterdi. Büyük ihtimalle Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 8 modelinde bu özellik kullanıcılara sunulacak.















kaynak:teknogündem











