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iphone 8 nasıl görünecek?

İPHONE 8 NASIL GÖRÜNECEK?

Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 8 için bekleyiş sürüyor. Bu arada telefon ile ilgili sızıntılar da devam ediyor. Şimdi de telefonun yeni bir görüntüsü sızdırıldı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:27
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Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 8 için bekleyiş sürüyor. Bu arada telefon ile ilgili sızıntılar da devam ediyor. Şimdi de telefonun yeni bir görüntüsü sızdırıldı.



Bildiğiniz gibi Apple'ın heyecanla beklenen yeni telefonu iPhone 8'i eylül ayında resmen tanıtması bekleniyor. Amerikalı teknoloji devi, birçok yeniliğe sahne olması beklenen bu telefon hakkında sessizliğini koruyor. Ancak telefonun çıkışı yaklaştıkça yeni bilgiler ortaya çıkmaya başlıyor. Son olarak da yeni iPhone'un nasıl görüneceğini gösteren yeni gösteren sızdırıldı.



Söz konusu iPhone olduğunda son derece güvenilir bir kaynak olan @VenyaGeskin1, bugün iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen yeni bir görüntü yayınladı. Bu görüntüde telefonun ekran koruyucusu açık bir şekilde görülüyor. Bu sayede telefonunun ekranının nasıl bir tasarıma sahip olacağı da anlaşılıyor. Bu görüntüye bakılırsa Galaxy S8'den sonra yeni iPhone'da neredeyse çerçevesiz, uçtan uca bir ekrana sahip olacak.



Ayrıca bu görüntüye bakılırsa telefonun ön panelinde dört farklı lens ve sensör için yer ayrılmış. Bu da selfie ve FaceTime kameralarının yanı sıra bir de yüz tanıma için kameranın yer alabileceğini düşündürüyor.



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