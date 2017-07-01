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iphone 8 stok sıkıntısı yaşayabilir

İPHONE 8 STOK SIKINTISI YAŞAYABİLİR

Apple'ın önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni nesil iPhone modeli iPhone 8, kullanacağı OLED panellerden ötürü stok sıkıntısı yaşayabilir. İşte detaylar.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 10:16
Puan Ver : İphone 8 Stok Sıkıntısı Yaşayabilir(8/10)5


Apple'ın önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni nesil iPhone modeli iPhone 8, kullanacağı OLED panellerden ötürü stok sıkıntısı yaşayabilir. İşte detaylar.



Apple'ıniPhone'un 10. yılına özel olarak tasarladığı yeniiPhonemodeli tam anlamıyla şirketin başına bela oldu. Şimdilik iPhone 8ismi ile lanse edilen model daha satışa sunulmadan Apple'ın başını fazlasıyla ağrıttı. Cihazın geliştirme aşamasında karşılaşılan sorunlar bir yana şimdi de OLEDpanel tedarikinde bazı sorunların ortaya çıktığı habere geldi.



Eğer iddialar doğruysa, AppleiPhone 8'i ilk satışa sunduğunda elinde 4 milyonluk bir stok olacak. Bunun temel nedeni iseSamsung'un ilk etapta çıkartabileceği OLEDpanel sayısının 4 milyon ile sınırlı olması. Bu durumun sebebi henüz netlik kazanmış olmasa da Apple'ın bir sonraki sevkiyata kadar 4 milyonluk iPhone 8stoğu ile idare etmesi gerekiyor.



iPhone 8'e olan talep yoğunluğunu göz önüne aldığımızda, ilk partideki ürünlerin daha raflardaki yerini almadan tükeneceğini tahmine etmek pek de zor değil. Zira basit bir kıyaslamaya yapacak olursak, durumu daha net bir şekilde görebiliriz. ÖrneğiniPhone 6ve 6s ilk 3 gününde 10 milyon adetlik bir satış başarısı göstermişti.iPhone 7'ye baktığımızda da tablonun fazla değişmediğini görüyoruz. Yani sadece bu rakamlara bakarak konuştuğumuzda bile, Apple'ın elinde 1 günlük iPhone 8stoğu olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır.



Bakalım Applebu durumu çözmek için nasıl bir yol izleyecek?



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Etiketler: İphone  8  Stok  Sıkıntısı  Yaşayabilir    haber

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