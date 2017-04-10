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iphone 8'in çıkış tarihi ertelenebilir

İPHONE 8'İN ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENEBİLİR

Merakla beklenen iPhone 8'in çıkış tarihi ertelenebilir. Apple'a yakın kaynaklara göre telefonun piyasaya çıkması ekim, hatta belki de kasım ayını bulacak.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:08
Puan Ver : İphone 8'in Çıkış Tarihi Ertelenebilir(5/10)5


Merakla beklenen iPhone 8'in çıkış tarihi ertelenebilir. Apple'a yakın kaynaklara göre telefonun piyasaya çıkması ekim, hatta belki de kasım ayını bulacak.



Bildiğiniz gibi Apple bu yıl oldukça önemli bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket yıllardır beklenen birçok özelliği iPhone 8 adını taşıyan bu yeni telefonla birlikte iPhone serisine ekleyecek. Telefon hakkında söylentiler ve sızıntılar gelmeye devam ediyor. Ancak henüz telefonun çıkış tarihi netleşmiş değil. Birçok analiste göre Apple yeni amiral gemisini Eylül ayında resmen tanıtacak.



Bugüne kadar teknoloji dünyasındaki genel kanı yeni iPhone'un Eylül ayında tanıtılacağı yönündeydi. Ancak Apple cephesinden bugün gelen haberler yeni iPhone'un gecikebileceğini gösteriyor. Apple'a yakın kaynaklara göre iPhone 8'in çıkışı ekime, hatta kasım ayına kalabilir. Gelen söylentilere göre bu gecikmenin sebebi ise OLED ekranlar. İlk kez OLED ekran kullanacak olan Apple'ın bu yeni ekranların telefona entegre edilmesi konusunda sıkıntılarla karşılaştığı söyleniyor. Eğer bu söylentiler doğruysa yeni iPhone'un çıkışı gecikebilir.



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Etiketler: İphone  8  İn  Çıkış  Tarihi  Ertelenebilir    haber

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