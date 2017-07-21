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iPhone 9'un Bataryası LG Chemical'dan

İPHONE 9'UN BATARYASI LG CHEMİCAL'DAN

Yeni iPhone 9'un bataryasını LG Chemical üretecek. L şeklindeki lityum pillerin şarj ömrünün 1,5 gün gitmesi bekleniyor.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 17:10
Puan Ver : İphone 9'un Bataryası Lg Chemical'dan(5/10)1

The Korea Economic Daily'nin haberine göre iPhone 9'un ayrıntıları belli olmaya başladı.

LG Chemical yeni iPhone için batarya üretecek. L şeklinde olması planlanan yeni bataryaların şarj ömrünü 1.5 katına kadar çıkarması bekleniyor. Bataryaların üretimine 2018'de başlanak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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