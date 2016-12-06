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iphone kilidini kırdı yöntemi açıkladı

İPHONE KİLİDİNİ KIRDI YÖNTEMİ AÇIKLADI

İPhone'un kilidini kıran bir güvenlik uzmanı kilidin nasıl kırıldığını açıkladı. FBI tarafından kırılmak istenen büyük polemiklere neden olan konu tekrar gündemde. Peki İPhone kilidi nasıl kırıldı?

Tarih : 06 Aralık 2016, 10:37
Puan Ver : İphone Kilidini Kırdı Yöntemi Açıkladı(0/10)


İPhone'un kilidini kıran bir güvenlik uzmanı kilidin nasıl kırıldığını açıkladı. FBI tarafından kırılmak istenen büyük polemiklere neden olan konu tekrar gündemde. Peki İPhone kilidi nasıl kırıldı?



 



Apple'ın geçtiğimiz aylarda yeni versiyonunu tanıttığı İPhone serisinin kilit ekranı için sık sık yeni iddialar ortaya atılıyor. Geçtiğimiz aylarda FBI'ın bir teröriste ait IPhone 5C kilidini kırmak istemesi ve bunun için Apple'a başvurması üzerine başlayan süreç beklenmeyen bir şekilde noktalanmıştı.



Apple'ın kilidin kırılamayacağını, kırmak için bir yazılım yazdıkları takdirde bunun büyük bir sorun haline geleceğini açıklaması üzerine FBI farklı yollara başvurmuştu. İsrail merkezli bir güvenlik firmasından da destek alan Amerikan kurumu birkaç ay önce şifreyi kırdığını ve sorunun çözüldüğünü açıklamıştı. Bu sayede ilk kez bir İPhone'un kilidi kırıldı.



Kilidin kırılması üzerine ise Apple karşı atağa geçerek bunun bir güvenlik açığı olduğunu kapatılması gerektiğini söyleyerek açığın detaylarını istemişti. FBI detayları paylaşmazken Hindistan'dan gelen haber şaşırttı.



Hindistanlı bir güvenlik uzmanı olan  Hemanth Joseph yaptığı açıklamayla kilit ekranını kırmayı başardığını söyledi. Oldukça zor olan IPhone kilit ekranı kırma işlemi şimdiye kadar sadece FBI tarafından yapılabilmişti. Kilit ekranının geçilmesini ise WİFİ konusundaki bir açık sağlıyor.



Hintli Araştırmacı Açığın Detaylarını Anlattı



I Phone'lar kilitlendikten sonra açık olan belli başlı şeylerden birisi de cihazın kablosuz ağ bağlantısı. Araştırmacı çok uzun kablosuz ağ isimleri ve şifreleri cihaza girmeye çalışarak cihazın donmasını sağlamış. Donduktan sonra kendisini yeniden başlatan telefonlar ise kilit ekranı olmadan başlamış.



Oldukça büyük bir güvenlik açığı olan bu açık anında Apple'a bildirilmiş. Şu an için çözülmeyen ve halen tüm dünyadaki IPhone'larda bulunan açıktan haberdar olan Amerikan üretici sorunu araştırdıklarını açııkladı.



Firmanın kısa süre içerisinde bir güncelleme yayınlayacağı ve açığı ortadan kaldıracağı gündemde. Açık giderilene kadar telefonlarınızı güvenmediğiniz kişilerin eline vermemenizde yarar var.



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Etiketler: İphone  Kilidini  Kırdı  Yöntemi  Açıkladı    haber

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