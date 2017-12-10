İPHONE'UN EFSANE TASARIMCISI GÖREVİNE GERİ DÖNÜYOR
iPhone'un tasarımcısı olarak bilinen Jonathan Ive, Apple`daki görevine geri dönüyor.
iPhone'da iki parmak kullanılarak yakınlaştırma hareketinin mucidi olarak bilinen Apple'ın tasarım gurusu ünlü ismi Jonathan Ive işinin başına geri dönüyor. 2015 yılında şirketin tasarım bölümünün başındaki görevinden ayrılan Ive CEO Tim Cook'un görevinin başına geri dönmesi teklifini kabul etti.
APPLE TEKRAR GÜÇLÜ TASARIMA YÖNELİYOR
Apple'ın yeni ürünlerinde tekrar güçlü bir tasarıma yönelmesi bekleniyor. Apple'dan Business Insider'a yapılan açıklamada, "Apple'ın yeni kampüsünün tamamlanmasıyla birlikte tasarım ekibimiz doğrudan John Ive'ye bağlandı" diye açıklama yapıldı.
JOBS'TAN SONRA AĞIRLIĞI AZALMIŞTI
Kullanıcı arayüzü ekibi de Ive'ye bağlı olarak çalışacak. Apple'ın kurucularından Steve Jobs'un sağ kolu olarak bilinen Ive'nin şirketteki ağırlığı Jobs'un ölümünün ardından azalmıştı.
Kaynak: haberinburada
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