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Irak 300'ü Aşkın Kişiyi Deaş'a Üyelikten İdama Mahkum Etti
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Irak 300'ü Aşkın Kişiyi DEAŞ'a Üyelikten İdama Mahkum Etti

IRAK 300'Ü AŞKIN KİŞİYİ DEAŞ'A ÜYELİKTEN İDAMA MAHKUM ETTİ

Irak mahkemeleri 300'ü aşkın kişiyi DEAŞ'a üye oldukları suçlamasıyla idam cezasına çarptırdı, yüzlerce kişiye ise müebbet hapis cezası verdi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 15:20
Puan Ver : Irak 300'ü Aşkın Kişiyi Deaş'a Üyelikten İdama Mahkum Etti(9/10)5

Irak'ın başkenti Bağdat ve Musul'daki iki farklı mahkemede yargılanan sanıklar hakkındaki karar bugün çıktı ve idam cezasına çarptırılanların arasında çok sayıda yabancı ülke vatandaşının da olduğu açıklandı.

ARALARINDA TÜRK VATANDAŞI KADINLAR DA VAR

AFP'ye bilgiveren Iraklı yetkililer, Bağdat'taki mahkemede 97 yabancı uyruklunun idama mahkum edildiğini, 185 kişinin ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ifade ediyor. Hüküm giyenler arasında Türk vatandaşı kadınlar da var.

Ceza alanların arasında kadınların da bulunduğu ve yabancı uyruklu kadınların önemli kısmının ise Türk vatandaşı ya da eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtiliyor.

"SUÇ İŞLEDİKLERİ KANITLANDI"

Musul'daki mahkeme ise 212 kişiyi idama mahkum ederken, 341 kişiye de müebbet cezası verdi.

Irak Anayasa Mahkemesi sözcüsü Abdülsettar Bayrakdar, "Duruşmalarda bu kişilerin suç işlediği kanıtlanmıştır" dedi.

Aralık 2017'de IŞİD'e karşı savaşın kazanıldığını ilan eden Irak hükümeti, örgüte üyelikle suçlananların yargılama sürecinin başlayacağını duyurmuştu.

TOPLU YARGILAMALAR YAPILIYOR

Bağdat ve Musul'da kurulan mahkemelerde toplu yargılamalar düzenleniyordu.

Pazartesi günü, IŞİD üyeliğinden hüküm giyen 11 kişi idam edilmişti.

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, yargılama süreçlerini eleştirmiş ve "Adil yargılama prensiplerinin uygulanmadığı, kimi zaman işkence sonucu alınan itiraflardan başka delilin bulunmadığı, aceleye getirilen süreçlerinin ardından idamlar gerçekleşti" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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