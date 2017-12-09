IRAK BAŞBAKANI İBADİ: DEAŞ'LA SAVAŞ SONA ERDİ
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, güvenlik güçlerinin Irak-Suriye sınırında kontrolü sağladığını ve terör örgütü DEAŞ'la savaşın bittiğini açıkladı.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, güvenlik güçlerinin Irak-Suriye sınırında kontrolü sağladığını ve terör örgütü DEAŞ'la savaşın bittiğini açıkladı.
"DEAŞ İLE SAVAŞ BİTTİ"
İbadi, Bağdat'ta Irak Gazeteciler Sendikası tarafından "Uluslararası Medya Konferansı"nda yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Suriye sınırının tamamında kontrolü sağladığını ve DEAŞ'la savaşın sona erdiğini kaydetti.
"KİMSENİN KUDÜS'Ü ÇALMAYA HAKKI YOK"
ABD'nin Kudüs kararına tepkisini yineleyen İbadi, "Kimsenin Kudüs'ü çalmaya hakkı ve imkanı yoktur." dedi.
İbadi, daha öncede yaptığı açıklamada söz konusu kararı kabul etmediklerini, bunun bölgeye olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulunmuştu.
"ÜLKE TOPRAKLARI DEAŞ'TAN TEMİZLENDİ"
Öte yandan, Irak Savunma Bakanliğı'na bağlı, Savaş Medya Ağı tarafından da yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'a karşı askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, ülke topraklarının tümünün terör örgütü DEAŞ'tan temizlendiğini bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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