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Irak Başbakanı İbadi İle Görüşen Başbakan Yıldırım: Yıkılan Musul'u Biz Yapalım
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IRAK BAŞBAKANI İBADİ İLE GÖRÜŞEN BAŞBAKAN YILDIRIM: YIKILAN MUSUL'U BİZ YAPALIM


Irak Başbakanı İbadi İle Görüşen Başbakan Yıldırım: Yıkılan Musul'u Biz Yapalım
Tarih : 19 Temmuz 2017, 23:30
Puan Ver : Irak Başbakanı İbadi İle Görüşen Başbakan Yıldırım: Yıkılan Musul'u Biz Yapalım(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"MUSUL'UN YENİDEN YAPILMASINA KATKI VEREBİLİRİZ"

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, İbadi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Musul'un ahiren DEAŞ'tan kurtarılması çerçevesinde Irak hükümetini kutlayarak, tahrip edilen tarihi şehrin yeniden imarına Türkiye'nin katkı vermeye hazır olduğunu belirtti.

İBADİ: TÜRKİYE İLE HER ALANDA İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Başbakan Yıldırım, terörle mücadele dahil, yakın bölgedeki gelişmeler bağlamında Irak hükümeti ile iş birliğini sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Irak Başbakanı İbadi ise Türkiye ile her alanda iş birliğine hazır olduklarını ifade ederek, Irak'ın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin bilinen tutumlarını aktardı.

Olumlu geçen görüşmede, bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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