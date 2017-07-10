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IRAK BAŞBAKANI İBADİ, MUSUL'A BAYRAK DİKEREK DEAK'IN TEMİZLENDİĞİNİ DUYURDU


Irak Başbakanı İbadi, Musul'a Bayrak Dikerek DEAK'ın Temizlendiğini Duyurdu
Tarih : 10 Temmuz 2017, 22:00
Puan Ver : Irak Başbakanı İbadi, Musul'a Bayrak Dikerek Deak'ın Temizlendiğini Duyurdu(6/10)2

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, devlet televizyonunda yayımlanan "zafer" konuşmasında, "Musul'un kalbinden zaferi duyuruyorum. Musul'dan ilan edilen hurafe devletinin (DEAŞ) çöktüğünü Musul'dan ilan ediyorum." dedi.

"SIRADA HÜCRELERİ İMHA ETMEK VAR"

Irak güvenlik güçleri ve halkını kutlayan İbadi, DEAŞ'a karşı mücadelede destek veren ülkelere de teşekkür etti. Irak Başbakanı şunları kaydetti:

"Büyük zaferi, kahraman güvenlik güçleri, yaralı ve şehitler gerçekleştirdi. Zaferimiz vahşilik ve terörizme karşı gerçekleşti. Dini merci Ali Sistani ve tüm güvenlik güçlerini kutluyor ve onlara teşekkür ediyorum. Bu zafer Iraklıların planı ve çabasıyla gerçekleşti. Iraklılar bundan gurur duymalı. Terörle mücadelemizde eğitim, lojistik ve hava saldırısında destek veren tüm ülkelere de teşekkür ediyoruz. Irak bugün önceki dönemlere göre daha homojendir. Önümüzde istikrarın sağlanması, altyapının yeniden imarı ve DEAŞ hücrelerini imha etmek var. DEAŞ'la mücadelemizde birleştiğimiz gibi bu konuda da birleşmemiz lazım."

IRAK BAYRAĞI DİKTİ

İbadi, konuşmasının sonunda Irak bayrağını yanındaki komutanın elinden alarak göndere çekerken "Yaşasın Irak" sloganı attı.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA KAÇMIŞLARDI

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçmişti. Musul'daki Irak askerleri, kendilerinden çok daha zayıf olan DEAŞ'lı militanlarla savaşmak yerine silahlarını ve hatta üniformalarını bırakıp kentten adeta iç çamaşırlarıyla kaçmışlardı.

EKİM'DEN BERİ OPERASYON VAR

Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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