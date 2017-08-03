IRAK, SADDAM DÖNEMİNE AİT PARASINI FAİZİYLE BM'DEN GERİ ALDI
Irak,, devrik lider Saddam Hüseyin döneminden kalan petrol karşılığında gıda ve ilaç programı kapsamında ödenmeyen 131 milyon dolarını Birleşmiş Milletler'den geri aldı.
Irak, Saddam dönemine ait alacağını BM'den tahsil etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Cemal tarafından yapılan yazılı açıklamada, "BM tarafından el konulan 131 milyon doları 6 yıllık faiziyle birlikte geri alabildik." denildi.
IRAK YÖNETİMİ ÇABASININ KARŞILIĞINI ALDI
Irak yönetiminin uzun uğraşlar ve BM Genel Sekreterliğiyle yaptığı görüşmeler sonucu paranın ödenmesine karar verildi.
IRAK, AMBARGO SÜRESİNCE PETROLE KARŞILIK İLAÇ VE GIDA ALIYORDU
Devrik lider Saddam Hüseyin'in 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından uluslararası toplumun talebi üzerine BM tarafından Irak'a ambargo uygulanmaya başlanmıştı. Ambargonun uygulamaya konulmasından sonra BM Güvenlik Konseyi, Irak'ın belirli bir miktarda petrol ihracatına izin vererek, karşılığında gıda ve ilaç almasına olanak tanıyordu.
Kaynak: haberinburada
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