IRAK SEÇİMLERİNİN KAZANANI BAŞBAKAN HAYDAR EL-İBADİ
Son dakika! Irak'ta, resmi olmayan ilk sonuçlara göre seçimleri başbakan Haydar el-İbadi kazandı.
Irak'ta dün yapılan genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu'nun birinci olduğu bildirildi.
NİHAİ SONUÇLAR AKŞAM AÇIKLANACAK
Nasır Koalisyonu Sözcüsü Hüseyin Adili, "Nasır Koalisyonu şu ana kadar ortaya çıkan ilk sonuçlara göre seçimlerin birincisi durumunda" dedi.
Adili, ülkede dün yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanabileceğini söyledi.
KATILIM YÜZDE 44
Irak'ta dün yapılan genel seçimlere katılımın yüzde 44 olduğu açıklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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