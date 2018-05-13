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Irak seçimlerinin kazananı Başbakan Haydar el-İbadi

IRAK SEÇİMLERİNİN KAZANANI BAŞBAKAN HAYDAR EL-İBADİ

Son dakika! Irak'ta, resmi olmayan ilk sonuçlara göre seçimleri başbakan Haydar el-İbadi kazandı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Irak Seçimlerinin Kazananı Başbakan Haydar El-İbadi(5/10)1

Irak'ta dün yapılan genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu'nun birinci olduğu bildirildi.

NİHAİ SONUÇLAR AKŞAM AÇIKLANACAK

Nasır Koalisyonu Sözcüsü Hüseyin Adili, "Nasır Koalisyonu şu ana kadar ortaya çıkan ilk sonuçlara göre seçimlerin birincisi durumunda" dedi.

Adili, ülkede dün yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanabileceğini söyledi.

KATILIM YÜZDE 44

Irak'ta dün yapılan genel seçimlere katılımın yüzde 44 olduğu açıklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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