IRAK'IN EFSANE FUTBOLCUSU ALİ KAZIM, HAYATINI KAYBETTİ
Irak'ın efsane futbolcularından Ali Kazım, kanser hastalığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gördüğü Bağdat'taki hastanede yaşamını yitirdi.
Irak'ın efsane futbolcularından Ali Kazım (69), Bağdat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Irak devlet televizyonunun haberine göre, Ali Kazım, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gördüğü Bağdat'taki bir hastanede yaşamını yitirdi.
ALİ KAZIM RİZESPOR'UN ESKİ FUTBOLCUSU ALİ ADNAN'IN AMCASI
Bir dönem Çaykur Rizespor'da forma giyen Ali Adnan'ın amcası Ali Kazım, Irak Milli Takımı'nın en golcü (35) dördüncü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Yaşadığı şampiyonluklar ve başarılarla ülke futboluna damga vuran isimlerden Kazım, 1980 Moskova Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final oynayan Irak Milli Takımı'nda da yer alıyordu.
Kaynak: haberinburada
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