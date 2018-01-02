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Irak'ın Efsane Futbolcusu Ali Kazım, Hayatını Kaybetti

IRAK'IN EFSANE FUTBOLCUSU ALİ KAZIM, HAYATINI KAYBETTİ

Irak'ın efsane futbolcularından Ali Kazım, kanser hastalığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gördüğü Bağdat'taki hastanede yaşamını yitirdi.

Tarih : 02 Ocak 2018, 23:40
Puan Ver : Irak'ın Efsane Futbolcusu Ali Kazım, Hayatını Kaybetti(6/10)2

Irak'ın efsane futbolcularından Ali Kazım (69), Bağdat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Ali Kazım, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gördüğü Bağdat'taki bir hastanede yaşamını yitirdi.

ALİ KAZIM RİZESPOR'UN ESKİ FUTBOLCUSU ALİ ADNAN'IN AMCASI

Bir dönem Çaykur Rizespor'da forma giyen Ali Adnan'ın amcası Ali Kazım, Irak Milli Takımı'nın en golcü (35) dördüncü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Yaşadığı şampiyonluklar ve başarılarla ülke futboluna damga vuran isimlerden Kazım, 1980 Moskova Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final oynayan Irak Milli Takımı'nda da yer alıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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