Irak'ın Kuzeyi 5,4'le Sallandı! Deprem Anı Kamerada
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Irak'ın Kuzeyi 5,4'le Sallandı! Deprem Anı Kamerada

IRAK'IN KUZEYİ 5,4'LE SALLANDI! DEPREM ANI KAMERADA

Irak'ın Süleymaniye şehrinin güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Halepçe ve Erbil'de de hissedildi. NRT TV stüdyosunda ise deprem anı, canlı yayına yansıdı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 19:50
Puan Ver : Irak'ın Kuzeyi 5,4'le Sallandı! Deprem Anı Kamerada(7/10)3

Süleymaniye'nin güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem.

ABD Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre; Irak'ın Süleymaniye şehrinin güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

IRAK'IN KUZEYİ SALLANDI

Irak'ın kuzeyindeki, Süleymaniye başta olmak üzere bütün kentler, saat 17.14'de meydana gelen depremle sarsıldı. İran tarafında da hissedilen depremde 5,4 büyüklüğünde olduğunu belirtirken, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

HALEPÇE VE ERBİL'DE DE HİSSEDİLDİ

Depremin Halepçe, Süleymaniye ve Erbil kent merkezleri ile çevre bölgelerde hissedildiği belirtildi.

CANLI YAYINDA YAKALANDI

Irak'ın Süleymaniye kentinde uydudan yayın yapan NRT TV stüdyosunda ise deprem anı canlı yayın sırasında ekranlara yansıdı. Spiker ve stüdyodakiler, depremle korkuya kapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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