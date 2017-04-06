IRAK'TA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ
Irak'ın Musul kentinde Irak Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter düştü. helikopterin terör örgütü IŞİD tarafıdan düşürüldüğü belirtiliyor.
Irak'ın Musul kentinde bir askeri helikopterin terör örgütü IŞİD'in saldırısı sonucu düştüğü, iki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ordusuna ait helikopter IŞİD militanlarının açtığı ateş sonucu kentin kuzeydoğusundaki Mühendisler Mahallesi'nde düştü.
IŞİD tarafından düşürülen helikopterdeki iki pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı.
Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığı olay hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.
kaynak:milliyet
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