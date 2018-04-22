IRAK'TA CİNSEL İLİŞKİ KASETİ ORTAYA ÇIKAN KADIN ADAY, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
12 Mayıs'ta Irak'ta düzenlenecek seçimler öncesinde, kadın adaylardan birinin cinsel ilişki kaseti çıktı. Kadın aday videodaki kadının kendisi olmadığını söyledi ama adaylıktan da vazgeçti.
12 Mayıs'ta Irak'ta düzenlenecek seçimler öncesinde, adaylardan birinin cinsel ilişki kaseti olduğu iddiası, ortalığı karıştırdı.
KADIN ADAY, CİNSEL İLİŞKİ KASEDİ İDDİASIYLA SARSILDI
Mevcut Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin seçim koalisyonundan aday olan Intidhar Ahmed Jassim, Çarşamba günü ortaya çıkan bir cinsel ilişki kasetiyle sarsıldı.
"VİDEODAKİ KADIN BEN DEĞİLİM"
Bağdat'taki Mustansiriya Üniversitesi'nde akademisyen olan Jassim, videodaki kadının kendisi olmadığını söyledi.
ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ
Ancak Perşembe günü yaptığı bu açıklamadan saatler sonra, adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu. Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Otomobili Bozulunca Tamirciyi Tavsiye Eden Arkadaşının Kafasına Sıktı
- 15 Chp'li Vekilin İyi Parti'ye Geçmesine Parti İçinden İlk Tepki Geldi
- Şehrin Ünlü Profesörü, Yasak Aşkını Güpegündüz Doğradı
- Cumhurbaşkanı, Koyun Otlatırken Kitap Okuyan Kader'i 23 Nisan Töreni'ne Davet Etti
- Beyoğlu'nda Sokağı Sahiplenen Fare, Herkese Kafa Tutuyor!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar