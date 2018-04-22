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Irak'ta Cinsel İlişki Kaseti Ortaya Çıkan Kadın Aday, Adaylıktan Çekildi

IRAK'TA CİNSEL İLİŞKİ KASETİ ORTAYA ÇIKAN KADIN ADAY, ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

12 Mayıs'ta Irak'ta düzenlenecek seçimler öncesinde, kadın adaylardan birinin cinsel ilişki kaseti çıktı. Kadın aday videodaki kadının kendisi olmadığını söyledi ama adaylıktan da vazgeçti.

Tarih : 22 Nisan 2018, 15:20
Puan Ver : Irak'ta Cinsel İlişki Kaseti Ortaya Çıkan Kadın Aday, Adaylıktan Çekildi(5/10)1

12 Mayıs'ta Irak'ta düzenlenecek seçimler öncesinde, adaylardan birinin cinsel ilişki kaseti olduğu iddiası, ortalığı karıştırdı.

KADIN ADAY, CİNSEL İLİŞKİ KASEDİ İDDİASIYLA SARSILDI

Mevcut Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin seçim koalisyonundan aday olan Intidhar Ahmed Jassim, Çarşamba günü ortaya çıkan bir cinsel ilişki kasetiyle sarsıldı.

"VİDEODAKİ KADIN BEN DEĞİLİM"

Bağdat'taki Mustansiriya Üniversitesi'nde akademisyen olan Jassim, videodaki kadının kendisi olmadığını söyledi.

ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ

Ancak Perşembe günü yaptığı bu açıklamadan saatler sonra, adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu. Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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