İzmir Metrosunda Çocuklardan Güldüren Anonslar
İsrail, Golan Tepeleri'ne Yapılan Saldırıya Anında Karşılık Verdi
Binlerce Kişi Aya Yorgi'ye Tırmandı! İpleri Koparmadan Götürenlerin Dileği Kabul Oluyor
İyi Parti'den Ortak Aday Açıklaması! Tek Bir İsme 'evet' Dediler
Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Son Düdüğe Kadar Şampiyonluğu Kutlamam
Türk Şirket Üretti! Görünüşüne Aldanmayın, Dünya Peşine Düştü
Muslera'dan Volkan Demirel'in Çağrısına Sürpriz Beğeni
Gomis, Beşiktaş Derbisinde Tarihe Geçebilir
Eski Galatasaraylı Sneijder'e Büyük Jest
Juventuslu Futbolcular Aile İçi Şiddet Konusunda Farkındalık İçin Yanaklarına Ruj Sürdü
Çocukları İle Bahçede Oynarken Et Yiyen Bakteri Kapan Adamın Parmakları Kesildi
Ak Parti'li Vekilden Chp'den İyi Parti'ye Geçen Vekile: Dün Çok Ağlamaklıydın Canım Benim
3 Partinin Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu
Chp'li 15 Vekilin İyi Parti'ye Geçmesine Bahçeli'den Sert Çıkış: Hile Hülle Kabul Etmez
Kiliseye Benzediği İçin Bağış Yapılmayan Cami, 12 Yıldır Tamamlanamadı
15 Günde İkinci Maratonunu Koşan İngiliz Aşçı Londra Maratonu'nda Yere Yığılıp Öldü
Bahçeli Ve Halaçoğlu'nun 23 Nisan Özel Oturumunda Göz Göze Bile Gelmemesi Dikkat Çekti
Ankara'da İttifak Trafiği Karıştı! Karamollaoğlu Parti Parti Geziyor
İngiltere'nin Gündemi Bu! Kate, Tahtın Altıncı Varisini Doğurdu

Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası

IRAK'TA KADIN ADAYIN AFİŞİNİ ÖPEN GENCE 82 BİN DOLAR PARA CEZASI

Irak'ta parlamento seçimlerine Ensar el Hak listesinden aday olan Hedba el Hesnawi'nin afişini öpen ve hakaret eden gence 100 milyon dinar (82 bin dolar) para cezası verildi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 19:30
Puan Ver : Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası(6/10)2

Rudaw'ın haberine göre seçim propagandasının başladığı ilk günlerde El Macatim aşiretinden olan bir gencin, kadın adayın afişini öpen ve hakaret eden görüntüleri sosyal medyaya düştü.

"DUDAKLARININ GÜZELLİĞİNE MAŞALLAH"

Hedba el Hesnawi'nin afişini öpüp, hakaret eden gencin çektiği videoda, "Eğer sana oy vermezsem, annem ve babama lanet olsun. Şu dudakların güzelliğine maşallah, maşallah" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Kadın aday Hedba el Hesnawi'nin aşireti, genci kendilerine teslim edilmesi karşılığında EL Macatim aşiretine 40 milyon dinar (33 bin dolar) para talep ettiği ifade ediliyor.

Hedba el Hesnawi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayla ilgili şunları söyledi: "Bazıları seçime gölge düşürmek için söz konusu genci kışkırtarak yönlendirmiş."

GENCİN AİLESİ VEKİL ADAYINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Ancak daha sonra aileler olayın parayla çözüldüğünü açıkladı. Gencin ailesi medya üzerinden vekil adayından özür diledi.

Hedba Hesnawi son olarak, "Bana karşı yapılanlara rağmen ben yoluma devam ediyorum. Kanunu bilmeyenlere kanunu öğreteceğiz" açıklamasında bulundu.

Olaydan sonra açıklamalarda bulunan gencin babası ise, "Para miktarı sembolik bir şey, karşı aşiret haklı ve cezalandırma hakkına sahip. Her şeye rağmen intikama başvurmadıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Edinilen bilgilere göre, iki ailenin konunun kapanması için 100 milyon dinara (82 bin dolar) anlaştığı ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Irak  Ta  Kadın  Adayın  Afişini  Öpen  Gence  82  Bin  Dolar  Para  
Cezası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER