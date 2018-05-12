IRAK'TA SANDIKLAR KAPANDI, SEÇİM SİSTEMİ HACKLENDİ!
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet çatısında yer alan Goran (Değişim) Hareketi, bugün ülkede genel seçimler için kullanılan elektronik sistemin hacklendiğini iddia etti.
GORAN HAREKETİ, SONUÇLARI KABUL ETMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ
Goran Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, elektronik oy verme sisteminin hacklendiğini ve oyların elektronik düzlemde sayılması halinde sonuçları tanımayacaklarını duyurdu.
OYLARIN BAŞKA PARTİLERİN OYLARIYLA DEĞİŞTİRİLDİ
Elektronik sisteme hilelerin karıştırıldığını öne süren Goran Hareketi, oylarının başka bir siyasi partinin oylarıyla değiştirildiğini savundu.
Kaynak: haberinburada
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