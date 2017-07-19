İRAN, ABD'NİN YENİ AMBARGOLARINA KARŞI NÜKLEER FÜZE KARTINI ORTAYA SÜRDÜ
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a karşı uygulanan yeni ABD ambargolarının, ülkenin dünya güçleriyle yaptığı nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu ifade ederek nükleer kartını yeniden masaya sürdü.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Amerika'nın bazı eylemlerinin nükleer anlaşmanın ruhuna ve gerekliliklerine aykırı olduğunu belirterek, "Bu planlara ve eylemlere direneceğiz" dedi.
"AMERİKALILARIN BAŞARISIZ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
ABD'nin İran'ın anlaşma taahhütlerini yerine getirmediğine ilişkin iddialarının Amerika'nın planlarından biri olduğunu söyleyen Ruhani, "Uluslararası yükümlülüklerimize daima saygı duyacağımız için Amerikalıların başarısız olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
DÜN YENİ YAPTIRIMLAR KONULMUŞTU
Trump yönetimi, dün İran'a balistik füze programı ve terör örgütlerine yardımları nedeniyle yeni ekonomik yaptırımlar getirdiğini açıklayarak, 18 kurum ya da bireyin yeni yaptırımlardan etkileneceğini belirtmişti.
Kaynak: haberinburada
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