İran'da 19 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 57 oy oranıyla ikinci kez kazanan Hasan Ruhani, ülke meclisinde yemin ederek görevine başladı.

ABD'Yİ ANLAŞMAYA BAĞLI KALKMAMAKLA SUÇLADI

Ruhani, 90'dan fazla ülke lideri ve temsilcilerinin hazır bulunduğu yemin töreninde, Washington yönetimini nükleer anlaşma konusunda sert ifadelerle hedef aldı. Konuşmasının büyük bölümünü Tahran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almaya (P5+1) arasında 2015'de varılan nükleer anlaşmaya ayıran Ruhani, ABD'yi anlaşmaya bağlı kalmamakla suçladı.

"TRUMP'A GÖNDERMEDE BULUNDU"

İsim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'a yüklenen Ruhani, " Siyaset dünyasına yeni girenlerle işimiz olmaz, ancak eskilere nükleer anlaşma deneyiminin, uluslararası ilişkilerde bir model haline gelebileceğini ilan ediyoruz" diye konuştu.

"ANLAŞMAYI YIRTANLAR SİYASİ HAYATLARINI DA YIRTMIŞ OLUR"

Ruhani, "Nükleer anlaşmayı yırtmak isteyenler, bunu yaptıklarında siyasi hayatlarını da yırtmış olacaklar ve dünya bunları unutmayacak" dedi.

"ABD İHLALE DEVAM EDERSE BUNA SUSMAYACAĞIZ"

İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal eden taraf olmayacağını söyleyen Ruhani," Fakat ABD ahdine bağlı kalmamayı devam ettirirse buna suskun kalmayacağız. Saygıya karşı saygı, aşağılama ve yaptırım uygulanmasına da uygun eylem ve misillemeyle karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"KOMŞULARIMIZA BARIŞ ELİ UZATIYORUZ"

Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı istediklerini kaydeden Ruhani, " Komşularımıza barış eli uzatıyoruz. Sadece bölgesel işbirliği ve diyalogla bölgenin huzuru ve gelişmesi için adım atabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN NİHAT ZEYBEKÇİ KATILDI"

Ruhani'nin yemin törenine Türkiye'yi temsilen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katılırken, AB Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini de törende hazır bulundu. Yemin töreni nedeniyle başkent Tahran'da resmi tatil ilan edildi.

Kaynak: haberinburada