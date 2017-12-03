Yemen'de İran destekli Şii örgüt Husiler, Abu Dabi'deki bir nükleer güç tesisine kruz füzesi fırlattıklarını duyurdu. Reuters haber ajansı, Husilerin yaptıkları açıklama için hiçbir kanıt sunmadıklarını belirtti. Geçen ay Riyad'ın kuzeydoğusuna balistik füze atan isyancı Husiler, İran ve Suudi Arabistan'ı neredeyse 'savaşın' eşiğine getirmişti.

DETAY VERMEDİLER

İran destekli isyancı örgütün sitesinde yapılan açıklamada, "Abu Dabi'deki al-Barakah nükleer tesisine füze fırlatıldı" ifadesi kullanılırken, detay verilmedi.

Kasım ayında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna Yemen'de bulunan Husi isyancıların tarafından atılan balistik bir füze, hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişi bu olay İran ve Suudi Arabistan arasında yeni bir krizin başlamasına neden olmuştu.

Kaynak: haberinburada