

Son zamanlarda ekonomi alanında dünyada pek çok ülkede gelişmeler yaşandığı konuşuluyor. Bununla ilgili olarak ekonomik olarak belirli gelişmelere gitmek isteyen ülkelerden birisi ise İran olarak dikkat çekiyor. İran önümüzdeki günlerde ülkede kullanılan para birimlerinden biri olan doların değiştirilmesi yönünde bir planlamaya gittiklerini de belirtti.







Geçtiğimiz günlerde ABD'nin uygulamış olduğu politika sonrasında nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkeden ABD'ye giriş yasaklandı. Bu ülkeler arasında bulunmakta olan İran ise buna tepki olarak dolar kullanımını terk etmeyi düşünüyor.







Donald Trump, iktidarı ele aldıktan sonra vaatlerini tek tek yerine getirmeye başladı. Buna göre, nüfusu Müslüman olan 7 ülkenin hiçbirinin ABD'ye girmesi mümkün olmayacak. Bu oldukça önemli bir detay arasında yer alıyor. Zira bu yedi ülke içerisinde Irak ve İran'da bulunuyor. İran ise bu yasağı şiddetle kınıyor. Buna tepki olarak ise dolar kullanımını tamamıyla terk etmeyi düşünmesiyle dikkat çekiyor. Buna göre İran'ın planları arasında kullanılmakta olan para biriminin ortak bir döviz ile değiştirilmesi planlıyor. Bu uygulanamazsa İran para birimini resmen değiştirecek. Aynı zamanda dünyada meydana gelen siyasal gelişmelerin ekonomiye olan etkilerini kanıtlayan bir haber olarak dikkat çeken İran'ın piyasalarda kullanılan para birimini değiştiriyor olması haberi, pek çok kişi için ise korkutucu olarak yorumlanıyor. Zira Donald Trump'ın bu konuda Müslüman ülkelere uygulamış olduğu politika oldukça sert. İran'ın para biriminin değişiklik göstermesinin başta döviz kurlarında olmak üzere birçok ülkede farklılık yaratacağını ön görülüyor. Aynı zamanda birçok ülkenin de kullandığı para biriminin bu olaydan sonra değişmesi bekleniyor.











kaynak:ekonomi7