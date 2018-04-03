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İran Güne Faciayla Uyandı! Yangında 11 Kişi Öldü

İRAN GÜNE FACİAYLA UYANDI! YANGINDA 11 KİŞİ ÖLDÜ

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki bir kahvehanede çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Tarih : 03 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : İran Güne Faciayla Uyandı! Yangında 11 Kişi Öldü(7/10)3

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki bir kahvehanede çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, Ahvaz'daki bir kahvehanede çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 13 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. Sabaha karşı çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çabası sonucu 6 kişinin yangından kurtarıldığı ifade edildi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Olayla ilgili basına bilgi veren Huzistan Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Kasımpur, olayda şüpheli olarak değerlendirilen bir kişinin gözaltında olduğunu duyurdu.

Kundaklama ihtimalinin araştırıldığını belirten Kasımpur, "Dört saatten kısa bir sürede olayın baş şüphelisi gözaltına alındı. Polis şu anda olayı tüm boyutlarıyla inceleyerek hadisenin ana nedenini belirlemeye çalışıyor." dedi.

İran'ın güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaleti, geçen hafta devlet televizyonunda ülkedeki Araplara yönelik "ayrımcı ve ırkçı" içerikli bir program yayınlandığı gerekçesiyle düzenlenen protestolara sahne olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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