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iran neden suriye'de?

İRAN NEDEN SURİYE'DE?

İran'ın tarafı Suriye savaşı'nın başından beri belli. Tahran, muhaliflere karşı, Lübnan Hizbullah'ı ile birlikte Esad'ın safında savaşıyor.

Tarih : 15 Aralık 2016, 15:48
Puan Ver : İran Neden Suriye'de?(5/10)2


İran'ın tarafı Suriye savaşı'nın başından beri belli. Tahran, muhaliflere karşı, Lübnan Hizbullah'ı ile birlikte Esad'ın safında savaşıyor.



Mart 2011'den beri bizzat cephede. Hatta İran devrim muhafızlarının özel kuvveti, Kudüs gücünün komutanı sık sık Suriye'de sahada görüntülendi.Peki İran neden Suriye'de? En büyük nedeni, İran'ın Suriye sorununu kendi iç meselesi olarak görmesi. İran'a göre Suriye iç savaşı, bölgede aslında kendisine karşı yapılmak istenen saldırının bir parçası.

 



 



kaynak:habertürk








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