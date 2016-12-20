İran, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste kurban gitmesiyle ilgili ilk açıklamasını yaptı: Radikal grupların ülkeler arasında sorun çıkarma ve bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırma hedefi.



İran, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesini kınadı.







RADİKAL GRUPLARI İŞARET ETTİLER











İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yazılı açıklamasında, "Bu canice eylem uluslararası hukukla hiçbir bağı olmayan radikal grupların, ülkeler arasında sorun çıkarma ve bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırma hedefiyle bu tip barbarca eylemler gerçekleştirdiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.







RUSYA'YA VE KARLOV'UN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI







Kasımı ayrıca, Rusya hükümetine ve saldırıda yaşamını yitiren Karlov'un ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.











kaynak:haberler