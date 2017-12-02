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İran Sınırında 4,7'lik Deprem! Hakkarililer Kendilerini Sokağa Attı

İRAN SINIRINDA 4,7'LİK DEPREM! HAKKARİLİLER KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Türkiye-İran sınırında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedildiği Yüksekova ve Şemdinli'deki vatandaşlar, kendilerini sokağa attı.

Tarih : 02 Aralık 2017, 20:10
Puan Ver : İran Sınırında 4,7'lik Deprem! Hakkarililer Kendilerini Sokağa Attı(7/10)3

İran'ın Türkiye sınırında Richter ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İran sınırındaki Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de hissedildi.

TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA MEYDANA GELDİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Türkiye'nin İran sınırında 4.7 büyüklüğündeki deprem, 14,57'de meydana geldi. Depremin derinliği ise 1,48 kilometre olarak ölçüldü.

KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR

Deprem, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde hissedilirken, Esendere beldesinde oturanlar evlerinden çıkarak sokakta bekledi. Depremde ilk belirlemelere hasar meydana gelmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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