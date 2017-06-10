Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !
Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek
Avrupa'daki En Büyük Elektronik Arşivlerden Biri Artık Online
Facebook'ta Kameranız Kendi Kendine Açılıyor Olabilir Mi?
Toki'nin Yüzde 20 İndirim Kampanyası Ne Zaman?
Samsung'a Hırsızlık Şoku
Samsung, Hangi Modellerine Android 7.0 Güncellemesi Verecek ?
İos 11, İphone 8 Hakkında Neler Söylüyor?
Emniyet, Standart Dışı Plakalara Ceza Yağdırdı!

iran sokağa döküldü: 'suudi arabistan'a ölüm'

İRAN SOKAĞA DÖKÜLDÜ: 'SUUDİ ARABİSTAN'A ÖLÜM'

İran'da parlamento binasında ve Humeyni mezarı önünde gerçekleştirilen çifte saldırılar sonucunda hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.

Tarih : 10 Haziran 2017, 10:36
Puan Ver : İran Sokağa Döküldü: 'suudi Arabistan'a Ölüm'(10/10)10



İran Parlamentosu ve Humeyni mezarı önünde gerçekleştirilen çifte saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 17 kişi için yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenlendi.




Başkent Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katılan İranlılar Suudi Arabistan, İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attı.




İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani cenaze törenine katılarak hayatını kaybedenler için dua etti.




İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, terör saldırısının Tahran'ın ABD ve onun yandaşı Suudi Arabistan'a olan düşmanlığını arttıracağını ifade ederek, "Saldırı İran halkının azmine zarar vermeyecek ve saldırı sonucunda ABD hükümeti ve onun Suudi Arabistan gibi bölgedeki yandaşlarına olan düşmanlığın artmasından başka bir şey olmayacak" dedi.




Törende "Suudi Arabistan'a ölüm" ve "ABD'ye ölüm" sloganları atıldı.



 



kaynak:habertürk













Etiketler: İran  Sokağa  Döküldü    Suudi  Arabistan  A  Ölüm      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER