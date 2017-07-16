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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Kardeşi Para Bulamadığı İçin Tutuklandı
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Kardeşi Para Bulamadığı İçin Tutuklandı

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ'NİN KARDEŞİ PARA BULAMADIĞI İÇİN TUTUKLANDI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve özel danışmanı Hüseyin Feridun, "finansal suçlamalar" nedeniyle tutuklandı.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 23:10
Puan Ver : İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Kardeşi Para Bulamadığı İçin Tutuklandı(5/10)1

İran Yargı Kurumu Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, hakkında açıldığı davada istenilen kefalet miktarını temin edemeyen Feridun için tutuklama kararı verildiğini bildirdi.

KEFALETİ ÖDESEYDİ TUTUKSUZ YARGILANACAKTI

Basın toplantısında konuşan Sözcü, kefalet miktarının ne kadar olduğu konusunda bilgi vermezken, kefaletin ödenmesi durumunda Feridun'un tutuksuz yargılanacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşine yöneltilen suçlamanın "finans" konusunda olduğunu belirten İranlı Sözcü, ayrıntılı bilgi vermedi. Söz konusu dosyada bazı diğer sanıkların da tutuklandığı kaydedildi.

YOLSUZLUK VE RÜŞVET ALMAKLA SUÇLANIYOR

Ruhani'nin aynı zamanda özel danışmanı da olan Feridun, ülkedeki muhalif kesimler tarafından yolsuzluk, rüşvet almak ve haksız şekilde bir bankaya genel müdür atanmasına müdahil olmakla suçlanıyor. Suçlamalar, özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı geçen Mayıs ayında Ruhani'nin rakipleri tarafından sıkça gündeme getirildi. Muhalifler, Ruhani'yi konumunu kullanarak kardeşinin yargılanmasında engel çıkarmakla da suçladı.

5 AĞUSTOS'TA İKİNCİ KEZ CUMHURBAŞKANLIĞINI İLAN EDECEK

Bu arada Hasan Ruhani ise 5 Ağustos'ta yemin ederek ikinci kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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