İRAN'DA DÖVİZE BİR YASAK DAHA!
İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, ülkesinde bankacılık sistemi dışında döviz transferinin yasaklandığını duyurdu.
İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Seyyid Ahmed Arakçi, ülkesinde bankacılık sistemi dışında döviz transferinin yasaklandığını duyurdu.
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEYE KATKI SAĞLAYACAK
Alınan kararın piyasaya istikrar getireceğini savunan Seyyid Arakçi, uygulamanın ülke ekonomisinin şeffaflaşmasına, sermaye çıkışı ve kaçakçılıkla mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti. Arakçi, 10 bin euro ve değerindeki döviz sahiplerinin paralarını bankaya yatırma zorunluluğunun olduğunu kaydetti.
YÜKSELEN DÖVİZ KURUNUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ADIM ATILDI
İran'da birçok tüccar ithal ettiği ürünün ödemesini ekonomik ambargo, bürokrasideki aksaklık ve işlemlerin yavaş işleyişi nedeniyle sarraflar aracılığıyla denetim dışı yollarla gerçekleştiriyordu. Ülkede son günlerde beklenmedik bir şekilde yükselen döviz kurunun önüne geçmek için hükümet serbest piyasada 6 bin tümen seviyesini aşan dolar kurunun 4 bin 200 tümen olarak sabitlendiğini duyurmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Arap Birliği Zirvesinde Türkiye Karşıtı Bildiri Çıkartılacak, Bae'de İşin İçin De!
- 'türkiye Ekonomik Krize Gidiyor' Diyen Muhalefeti Topa Tuttu!
- Çin Uçağında Panik Anları! Saldırgan, Bir Görevliyi Rehin Aldı
- Bakan Net Konuştu: Abd'nin Operasyonu Türk Turizmini Etkilemez
- Kritik Ankara Ziyareti Öncesi Nato'dan Türkiye'ye Destek Çağrısı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar