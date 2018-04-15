İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Seyyid Ahmed Arakçi, ülkesinde bankacılık sistemi dışında döviz transferinin yasaklandığını duyurdu.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEYE KATKI SAĞLAYACAK

Alınan kararın piyasaya istikrar getireceğini savunan Seyyid Arakçi, uygulamanın ülke ekonomisinin şeffaflaşmasına, sermaye çıkışı ve kaçakçılıkla mücadeleye katkı sağlayacağını belirtti. Arakçi, 10 bin euro ve değerindeki döviz sahiplerinin paralarını bankaya yatırma zorunluluğunun olduğunu kaydetti.

YÜKSELEN DÖVİZ KURUNUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ADIM ATILDI

İran'da birçok tüccar ithal ettiği ürünün ödemesini ekonomik ambargo, bürokrasideki aksaklık ve işlemlerin yavaş işleyişi nedeniyle sarraflar aracılığıyla denetim dışı yollarla gerçekleştiriyordu. Ülkede son günlerde beklenmedik bir şekilde yükselen döviz kurunun önüne geçmek için hükümet serbest piyasada 6 bin tümen seviyesini aşan dolar kurunun 4 bin 200 tümen olarak sabitlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: haberinburada