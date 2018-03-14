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İran'da düşen jetle ilgili yeni iddia: Pilot Beril kayıp!

İRAN'DA DÜŞEN JETLE İLGİLİ YENİ İDDİA: PİLOT BERİL KAYIP!

İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden cenazelere yapılan DNA testi sonucunda 10 kişinin kimliği tespit edildi. Pilot Beril Gebeş'in ismi açıklanmadı.

Tarih : 14 Mart 2018, 09:00
Puan Ver : İran'da Düşen Jetle İlgili Yeni İddia: Pilot Beril Kayıp!(6/10)2

İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk uçağında yaşamını yitiren yolcular üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğunu açıkladı. Açıklamada Pilot Beril Gebeş'in adı verilmedi.

"BİR KİŞİ HALA KAYIP"

Adli Tıp Kurumu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır" ifadelerine yer verildi.

10 YOLCUNUN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Açıklamada ayrıca, Türkiye Adli Tıp Kurumu aracılığıyla kazazedelerin Türkiye'deki birinci dereceden aile fertlerinden de numuneler alınarak İran'a gönderildiği bildirildi.

İran Adli Tıp Kurumu, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde açıkladı:

Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu

CENAZELER BUGÜN TESLİM EDİLECEK

Düşen özel jette yaşamını yitirenlerin Türkiye'ye bugün teslim edileceği belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, düşen uçakta yaşamını yitiren Türk yolcuların Türkiye'ye intikali hususunda İran Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi ile bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmede, hukuki sürecin bugün bitirilerek, cenazelerin Türk yetkililerine teslim edilmesi kararlaştırıldı.

Görüşme esnasında ayrıca İranlı Bakan'ın, Adli Tıp Kurumu Başkanı ile telefonda görüşerek son duruma ilişkin bilgi aldığını belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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