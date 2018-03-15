İran'da düşen jette ölen 9 kişi bugün toprağa verilecek. Lianna Hananel, Eda Uslu, Ayşe And ve Aslı İzmirli için cenaze töreni düzenleniyor. Törende gözyaşları sel oldu.

Geçtiğimiz Pazar günü İran'da düşen jette hayatını kaybedenler Mina Başaran, Burcu Urfalı, Sinem Akay, Ayşe And, Aslı İzmirli, Jasmin Buruh, Liana Hananel, Eda Uslu ve Melike Kuvvet için bugün cenaze töreni düzenlenecek. İlk olarak İran'da düşen uçakta hayatını kaybenlerden Lianna Hananel için Ulus'taki Musevi Mezarlığı'nda tören düzenleniyor.

LİANA HANANEL İÇİN TÖREN DÜZENLENİYOR

1 çocuk annesi Liana Hananel için Ulus Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor.Cenaze törenine çok sayıda kişi katılıyor. Hananel, cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

KABİN MEMURU EDA USLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR



İran'da düşen jette hayatını kaybeden 41 yaşındaki kabin memuru Eda Uslu için cenaze töreni düzenleniyor. Uslu'nun tabutu sevenlerinin omuzlarında cenaze töreninin düzenleneceği Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi. Burada Uslu'nun annesi, kız kardeşi ve ağabeyi taziyeleri kabul etti. Acılı ailenin tabut başında uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü.

Uslu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak.

AYŞE VE ASLI İÇİN ZİNCİRLİKUYU'DA TÖREN

Ayşe And ve Aslı İzmirlinin cenazeleri saat 12.00 sıralarında Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Cenaze aracından indirilen Ayşe And'ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi. Tabutu musalla taşına kadar omuzlarında taşıyan anne, uzun süre tabuta sarılarak ağladı.

Aslı İzmirli'nin tabutunun başında da annesi annesi Gülay ve babası Coşkun İzmirli bekledi. Anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Her iki arkadaşın tabutları yan yana konuldu. Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından da Ayşe And ve Aslı İzmirli Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlıklarında toprağa verilecek.

ZEYNEP COŞKUN YARIN BURSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Zeynep Coşkun yarın Bursa'da defnedilecek. Düşen jette hayatını kaybeden kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi için kimlik tespit çalışmaları ise İran'da sürüyor.

Kaynak: haberinburada