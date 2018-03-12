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İran'da Düşen Uçağın Enkazındaki Kurtarma Çalışmalarının Video Görüntüsü Çıktı

İRAN'DA DÜŞEN UÇAĞIN ENKAZINDAKİ KURTARMA ÇALIŞMALARININ VİDEO GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

İran'da düşen Türk uçağının enkazındaki zorlu arama kurtarma faaliyetlerinin video görüntüleri ortaya çıktı.

Tarih : 12 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : İran'da Düşen Uçağın Enkazındaki Kurtarma Çalışmalarının Video Görüntüsü Çıktı(10/10)6

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşını taşıyan 3 mürettebatlı uçak İran'ın güneyindeki Şehri Kürd kentinde dağlık bölgeye düştü. Uçaktaki mürettebat dahil 11 kişi yaşamını yitirdiği kaza alanındaki arama kurtarma faaliyetlerinin video görüntüsü ortaya çıktı.

SAATLER SONRA BÖLGEYE ULAŞILDI

Saatler sonra ulaşılan uçak enkazındaki arama kurtarma faaliyetlerinin fotoğraflarının ardından video görüntüsü ortaya çıktı.

Videoda, dağlık ve oldukça sarp olan bölgede kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zorlanarak yürütükleri görünüyor.

AYNI BÖLGEDE İRAN UÇAĞI DA DÜŞMÜŞTÜ

Hatırlanacağı gibi aynı bölgede 1 ay önce de İran hava yollarına ait yolcu uçağı düşmüş kurtarma çalışmaları yaklaşık bir hafta sürmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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