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iran'da ölü sayısı 17'ye yükseldi!

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ!

İran İstihbarat Bakanlığı, Tahran'da düzenlenen saldırılarda saldırganlar dahil 22 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Tarih : 08 Haziran 2017, 15:21
Puan Ver : İran'da Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi!(6/10)8


İran İstihbarat Bakanlığı, dünkü terör saldırılarını gerçekleştirdiği iddia edilen zanlıların kimliklerini açıkladı.



İran Meclisi ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine düzenlenen saldırılarda ölü ele geçirilen 5 saldırganın fotoğraflarının yayınlandığı yazılı açıklamada, saldırganların DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları öne sürüldü.



Açıklamada, DEAŞ üyesi 5 kişinin örgüte bağlanmalarının ardından Musul ve Rakka'daki saldırılara iştirak ettikleri belirtilerek "Geçen yıl, DEAŞ üst düzey yöneticisi Ebu Ayişe'nin emriyle dini merkezlerin bulunduğu şehirlerde saldırılar düzenlemek için ülkeye giriş yapıyorlar. Bu time vurulan darbeyle grup dağıtıldı ve Ebu Ayişe'nin öldürülmesi üzerine ülkeden kaçtılar." şeklinde ifadelere yer verildi.



 



kaynak:habertürk








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