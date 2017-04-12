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iran'da sürpriz cumhurbaşkanı adayı!

İRAN'DA SÜRPRİZ CUMHURBAŞKANI ADAYI!

İran'da Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad aday oldu.

Tarih : 12 Nisan 2017, 11:24
Puan Ver : İran'da Sürpriz Cumhurbaşkanı Adayı!(7/10)5


İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı yarışı için yeniden adaylığını koydu.



İran'ın dini lideri Ali Hamaney, daha önce yaptığı bir konuşmada Ahmedinejad'ın aday olmamasını tavsiye etmişti.



Ahmedinejad daha önce, 19 Mayıs'ta yapılacak seçimler için aday olmayacağını açıklamıştı.



HAMANEY BÖYLE KONUŞMUŞTU



Geçtiğimiz Eylül ayında Ahmedinejad'ın aday olacağı iddiaları ilk kez gündeme gelmiş, Tahran'daki bir programda konuşan Hamaney, Ahmedinejad'a seçimlere katılma izni vermediğine ilişkin basında yer alan iddiaları değerlendirmişti.



İsim vermeden, eski cumhurbaşkanının makamına gelerek kendisiyle konu hakkında görüştüğünü belirten Hamaney, "Ben de o kişinin ve ülkenin çıkarlarını göz önüne alarak katılmamalarını söyledim. Hatta 'Katılmayın.' demedim, 'Katılmanızın iyi olmadığını düşünüyorum.' dedim." ifadelerini kullanmıştı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: İran  Da  Sürpriz  Cumhurbaşkanı  Adayı    haber

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