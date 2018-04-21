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İran'dan ABD'nin 'Çekiliriz' tehdidine rest!

İRAN'DAN ABD'NİN 'ÇEKİLİRİZ' TEHDİDİNE REST!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda nükleer faaliyetlere yeniden başlayacaklarını söyledi.

Tarih : 21 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : İran'dan Abd'nin 'çekiliriz' Tehdidine Rest!(10/10)6

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda Tahran yönetiminin nükleer faaliyetlerine yeniden başlayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Amerikan CBS televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin nükleer programıyla ilgili anlaşma hakkında ABD'de devam eden tartışmaları değerlendirdi.

"ABD ÇEKİLİRSE YENİDEN BAŞLARIZ"

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda, İran'ın birçok seçeneği olduğunu ifade eden Zarif, bunlardan birinin de nükleer faaliyetlere çok daha hızlı bir şekilde yeniden başlamak olduğunu belirtti.

"İHLAL EDİLEN ANLAŞMAYI TEK BAŞIMIZA UYGULAYAMAYIZ"

Zarif, "Bu seçenekler uygulanmaya hazır ve uygun gördüğümüzde gerekli kararı vereceğiz. Diğer ülkeler bizden, ihlal edilen bir anlaşmayı tek taraflı uygulamamızı bekleyemez." dedi.

ANLAŞMA 2016'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya arasında iki yıl süren müzakerelerin ardından, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanmıştı. İran'ın nükleer faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimine açılması ve karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşma, 16 Ocak 2016'da yürürlüğe girmişti.

TRUMP DÜZENLEME OLMAZSA "ÇEKİLİRİZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı. İran, anlaşmanın güncellenmesine karşı çıkıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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