İRAN'DAN ABD'NİN SURİYE SALDIRISINA AĞIR ELEŞTİRİ: BÖLGESEL SONUÇLARI OLACAK
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdikleri saldırıyı sert bir dille eleştirerek sonuçları hakkında uyardı.
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdikleri saldırıyı sert bir dille eleştirerek sonuçları hakkında uyardı. İran "Operasyonu şiddetle kınıyoruz. Bölgesel sonuçları olacak" tepkisini verdi.
İRAN DIŞİŞLERİ'NDEN SERT AÇIKLAMA
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kimyasal saldırıya tepki olarak başkent Şam'a yönelik düzenledikleri saldırıyı sert bir şekilde eleştirdi. Bakanlık, saldırının bölgede ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.
TRUMP OPERASYONU "SALDIRI EMRİNİ VERDİM" DEYİP DUYURMUŞTU
ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye rejimini vurdu. Saldırıda başkent Şam'daki ve Humus'taki askeri noktalar ve kimyasal depolar hedef alındı. ABD Başkanı Trump, "Saldırı emrini verdim" sözleriyle harekatı duyurdu.
PENTAGON OPERASYON TAMAMLANDI
Pentagon, Duma'da kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtların olduğunu ve operasyonun tamamlandığını açıkladı.
RUSYA: SONUÇLARI OLACAK
Rusya'nın Washington Büyükelçisi, "Daha önce böyle saldırılarının sonuçları olacaktır diye uyardık"dedi.
SURİYE: 30 FÜZEDEN 10'U İMHA EDİLDİ
Suriye devlet televizyonu hava savunma sistemlerinin 30 füzeden 10'unu havada imha ettiği bilgisini geçti. Rusya da "Roketlerin çoğu havada imha edildi"dedi.
Trump yönetimi geçen yıl da Suriye'yi vurmuştu.
Kaynak: haberinburada
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