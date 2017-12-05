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İran'dan ABD'ye: Çabamız Olmasaydı Şimdi Sokaklarınızda Terör Saldırısı Olurdu

İRAN'DAN ABD'YE: ÇABAMIZ OLMASAYDI ŞİMDİ SOKAKLARINIZDA TERÖR SALDIRISI OLURDU

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran'ın çabaları olmasaydı şimdi ABD sokaklarında terör saldırılarına tanık olurduk" dedi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 04:00
Puan Ver : İran'dan Abd'ye: Çabamız Olmasaydı Şimdi Sokaklarınızda Terör Saldırısı Olurdu(7/10)3

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanı Jared Kushner'in İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.

"BİZ OLMASAYDIK SOKAKLARINIZDA TERÖR SALDIRISI OLURDU"

Kasımi, "İran İslam Cumhuriyeti'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere terör ve aşırıcılığa karşı gösterdiği çabalar ve fedakarlıklar olmasaydı şimdi Amerika sokaklarında aşırıcı gruplar tarafından terör eylemlerine tanık olurduk. Dolayısıyla uluslararası toplumun İran'ın bölgede terörist ve radikal akımlara karşı mücadele doğrultusundaki siyasetleri ve fedakarlıklarına minnettar olmalıdır" dedi.

"ABD'NİN SUÇLAMALARI YENİLGİ PSİKOLOJİSİNDEN KAYNAKLANIYOR"

Kasimi, "ABD Başkanı'nın başdanışmanı tarafından İran'a karşı İran'ın müdahaleci ve aşırıcı olduğu yönündeki suçlamaları, aslında ABD'li yetkililerin İran'ın terörizme karşı çabalarından ötürü oluşmuş olan yenilgi psikolojisinden kaynaklanıyor. ABD'li yetkililer bu tavırlarla İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yalan iddialarda bulunarak, bölgede İran'a karşı gergin bir atmosfer yaratarak kendi varlığını kurtarmaya çalışıyor. ABD tarafından ileri sürülen söz konusu suçlamalar, İran'ın bölgedeki komşularıyla en iyi ilişkilere sahip olduğu dönemde yapılıyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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