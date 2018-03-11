İRAN'DAN ACI HABER! 11 CANSIZ BEDEN ENKAZ ALANINDA BULUNDU!
İran'da düşen Türk jetinin enkazına ulaşıldı. Uçaktaki 11 kişinin cansız bedeni enkaz alanında bulunurken kimlik tespiti için DNA testi yapılması gerektiği açıklandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düştü. 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi.
DNA TESTİNE GEREKİYOR
Jetin enkazına ulaşılırken, İran Acil Yardım Kurumu, ölen 11 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testinin gerekli olduğunu açıkladı
UÇAKTAKİ 11 KİŞİNİN İSİMLERİ
Uçakta bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay bulunduğu belirtilirken kaptan pilotun Beril Gebeş olduğu açıklandı.
"İRAN UÇAĞI DA AYNI BÖLGEDE DÜŞMÜŞTÜ"
Uçaktan sinyal alınamıyor. İran'da jetin düştüğü bölgede geçtiğimiz haftalarda İran Hava Yollarına ait bir uçak düşmüş ve 80 küsur kişi hayatını kaybetmişti.
"UÇAK BAŞARAN HOLDİNG'E AİT"
Ulaştırma Bakanlığı, İran'da bir Türk jetinin radardan kaybolduğunu bildirdi. Özel jetin Başaran holdinge ait olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, jette 8 yolcu 3 mürettabat bulunuyordu.
BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ İÇİN BAE'YE GİTTİ
Uçak'ta Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı ile 3 kadın mürettebat bulunuyordu. Mina Başaran'ın nikah töreni öncesi bekarlığa veda partisi için BAE'ye gittiği öğrenildi.
Öte yandan Başaran Holding'ten yapılan açıklamada uçuşun bilgilerinin dışında olduğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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