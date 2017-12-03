İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Batı medyası İslam dünyasının büyük isimlerinin konuşmalarını sürekli sansürlemek ile meşgul. ABD yetkilileri DEAŞ terör örgütünü oluşturarak, İslam'ı dünyaya kötü bir şekilde lanse etmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

"ABD, DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÜRETMİŞTİR"

Velayeti, "İslam dünyasında ihtilaf tohumları ekmeye çalışanlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Clinton'ın da söylediği gibi ABD, DEAŞ terör örgütünü üretmiştir. ABD İslam'ı, dünyaya kötü bir şekilde lanse etme amacıyla DEAŞ'i oluşturdu. Açıkçası DEAŞ, Blackwater gibi insan öldürmek için para alan bir örgüttü. DEAŞ ile Blackwater arasındaki tek fark, DEAŞ'in günahsız bir insanı öldürmeden önce Allahu Ekber demesi idi. Bu sayede İslam öncesi cahiliyete, İslam elbisesi giydiriyorlardı" dedi.

"İRAN KENDİSİNİ SAVUNMAK İÇİN KİMSEDEN İZİN ALAMAZ"

Ali Ekber Velayeti İran'ın füze ve savunma gücü konusunda batılı ülkelerin müzakere istemelerine ilişkin, "Onlar hala İran'ın Pehlevi döneminde olduğunu sanarak, kaybettikleri nüfuzu yeniden kazanabileceklerini sanıyorlar. Bu onların en büyük yanlışlarından biridir. Zira İran İslam Cumhuriyeti kendisini savunmak için hiç kimseden izin almaz ve aynı zamanda kimsenin de bu konuya karışmasına izin vermez" dedi.

Kaynak: haberinburada