İRAN'DAN SURİYE AÇIKLAMASI: SESSİZ KALMAYACAĞIZ
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması karşısında "Rusya ve İran'ın sessiz kalmayacağını" söyledi.
İran meclisi haber ajansına (İCANA) konuşan Burucerdi, "Rusya ve İran Suriye'ye yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.
ABD'nin saldırısını "akılsızca" şeklinde nitelendiren Burucerdi, Esed rejiminin elinde kimyasal silah bulunmadığını iddia etti.
kaynak:sabah
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