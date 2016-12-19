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iran'dan türkiye'ye üst düzey ziyaret ertelendi

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE ÜST DÜZEY ZİYARET ERTELENDİ

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin yarın Ankara'ya yapacağı ziyaret ileri bir tarihe ertelendi.

Tarih : 19 Aralık 2016, 09:22
Puan Ver : İran'dan Türkiye'ye Üst Düzey Ziyaret Ertelendi(9/10)7


 İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri'nin Ankara'ya yapacağı ziyaret ertelendi.



İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ



İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin yarın Ankara'ya yapacağı ziyaret ileri bir tarihe ertelendi.



Cihangiri, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecekti.



Daha önce Kasım ayında düzenlenmesi beklenen ziyaret yine ertelenmişti. Cihangiri'nin Cuhmurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyordu.



 



kaynak:haberler








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