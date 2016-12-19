

İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri'nin Ankara'ya yapacağı ziyaret ertelendi.







İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ







İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin yarın Ankara'ya yapacağı ziyaret ileri bir tarihe ertelendi.







Cihangiri, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecekti.







Daha önce Kasım ayında düzenlenmesi beklenen ziyaret yine ertelenmişti. Cihangiri'nin Cuhmurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyordu.







kaynak:haberler